Рада підтримала 50% знижку штрафу ТЦК для ухилянтів у разі добровільного визнання порушення

Протягом 2024 року понад 6 млн військовозобов'язаних не уточнили свої персональні дані.

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, що пропонує надати 50% знижку тим, хто ухиляється від мобілізації, в разі добровільного визнання порушення і сплати штрафу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У пояснювальній записці до законопроєкту №12093 зазначається, що протягом 2024 року понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої персональні дані через центр надання адміністративних послуг, через електронний кабінет, або в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки протягом 60 днів із дня набрання чинності указу про мобілізацію.

"А отже, на сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів не містить повної інформації про персональні дані великої кількості військовозобов'язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації в країні", - йдеться в пояснювальній записці.

Отже, на думку нардепів, ключова проблема, яку пропонується вирішити, - надати можливість військовозобов'язаним самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення даних, сплативши при цьому штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.

"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних громадян. Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися знижкою у 50% від розміру накладеного адміністративного стягнення", - йдеться у записці.

Авторами законопроєкту є члени парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, включно з його керівником Сергієм Іонушасом.

Як відомо, неуточнення персональних даних у зазначений термін без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.