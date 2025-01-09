Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
ГоловнаСуспільствоПодії

Аварія російських танкерів в Азовському морі: мазут може досягти узбережжя Одеси та Миколаєва, – Плетенчук

У середині грудня в Керченській протоці затонули два танкери – "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239".

Аварія російських танкерів в Азовському морі: мазут може досягти узбережжя Одеси та Миколаєва, – Плетенчук
Дмитро Плетенчук
Фото: Facebook/Дмитро Плетенчук

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук не виключив, що нафтопродукти, що потрапили в Чорне море після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці, можуть досягти узбережжя Одеси і Миколаєва.

"Течія влаштована у такий спосіб, на жаль, найімовірніше, що мазут може дістатися до нашого одеського і миколаївського узбережжя. Є така ймовірність", – сказав він в ефірі телемарафону.

  • 15 грудня повідомлялося про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери – "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". На борту танкерів перебували 13 і 14 осіб відповідно. Рятувальники евакуювали 13 членів екіпажу танкера "Волгонефть 212", але один із них загинув. Танкери переміщували мазут. У морі фіксують розлив нафти.
  • 17 грудня повідомили, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати $14 млрд.
  • На початку січня в тимчасово окупованому Криму виявили нові ділянки розливу мазуту – у селі Яковенкове на Керченському півострові. В цьому місці забруднено три тисячі метрів берегової лінії. 
  • Згодом стало відомо, що за два дні в Севастополі зібрали понад 100 тонн забрудненого мазутом грунту. В Севастополі було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies