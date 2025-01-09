Аварія російських танкерів в Азовському морі: мазут може досягти узбережжя Одеси та Миколаєва, – Плетенчук

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук не виключив, що нафтопродукти, що потрапили в Чорне море після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці, можуть досягти узбережжя Одеси і Миколаєва.
"Течія влаштована у такий спосіб, на жаль, найімовірніше, що мазут може дістатися до нашого одеського і миколаївського узбережжя. Є така ймовірність", – сказав він в ефірі телемарафону.
- 15 грудня повідомлялося про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери – "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". На борту танкерів перебували 13 і 14 осіб відповідно. Рятувальники евакуювали 13 членів екіпажу танкера "Волгонефть 212", але один із них загинув. Танкери переміщували мазут. У морі фіксують розлив нафти.
- 17 грудня повідомили, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати $14 млрд.
- На початку січня в тимчасово окупованому Криму виявили нові ділянки розливу мазуту – у селі Яковенкове на Керченському півострові. В цьому місці забруднено три тисячі метрів берегової лінії.
- Згодом стало відомо, що за два дні в Севастополі зібрали понад 100 тонн забрудненого мазутом грунту. В Севастополі було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення.