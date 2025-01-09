Аварія російських танкерів в Азовському морі: мазут може досягти узбережжя Одеси та Миколаєва, – Плетенчук

У середині грудня в Керченській протоці затонули два танкери – "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239".

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук не виключив, що нафтопродукти, що потрапили в Чорне море після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці, можуть досягти узбережжя Одеси і Миколаєва.

"Течія влаштована у такий спосіб, на жаль, найімовірніше, що мазут може дістатися до нашого одеського і миколаївського узбережжя. Є така ймовірність", – сказав він в ефірі телемарафону.