В тимчасово окупованому Криму виявили нові ділянки розливу мазуту - у селі Яковенкове на Керченському півострові. В цьому місці забруднено три тисячі метрів берегової лінії.
Про це повідомляє “Настоящее время”.
Також 3 січня вперше пляму мазуту зафіксували у Севастополі, на вході до Балаклавської бухти.
Зафіксовано й поодинокі випадки знаходження птахів у мазуті в районі Учкуївки, Ласпі та бухти Омега.
Співробітники російського МНС та волонтери змогли врятувати понад 2,5 тис. птахів - лише у Краснодарському краї волонтери врятували понад 2 тис. птахів.
Водночас, за словами експертів, виживання птахів після того, як їх відмили від мазуту, становить 10%. В деяких випадках цей показник складає не більше 1,5%, більшість помирає від отруєння нафтопродуктами.
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15 грудня повідомлялося про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери - "Волгонєфть 212" і "Волгонєфть 239". На борту танкерів перебували 13 і 14 осіб відповідно. Рятувальники евакуювали 13 членів екіпажу танкера "Волгонєфть 212", але один із них загинув. Танкери переміщували мазут. У морі фіксують розлив нафти.
- 17 грудня повідомили, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати $14 млрд.