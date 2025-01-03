У селі Яковенкове на Керченському півострові забруднено три тисячі метрів берегової лінії.

Окупанти відправили “волонтерів” з ТОТ ліквідувати наслідки екологічної катастрофи в Керченській протоці (ілюстративне фото)

В тимчасово окупованому Криму виявили нові ділянки розливу мазуту - у селі Яковенкове на Керченському півострові. В цьому місці забруднено три тисячі метрів берегової лінії.

Про це повідомляє “Настоящее время”.

Також 3 січня вперше пляму мазуту зафіксували у Севастополі, на вході до Балаклавської бухти.

Зафіксовано й поодинокі випадки знаходження птахів у мазуті в районі Учкуївки, Ласпі та бухти Омега.

Співробітники російського МНС та волонтери змогли врятувати понад 2,5 тис. птахів - лише у Краснодарському краї волонтери врятували понад 2 тис. птахів.

Водночас, за словами експертів, виживання птахів після того, як їх відмили від мазуту, становить 10%. В деяких випадках цей показник складає не більше 1,5%, більшість помирає від отруєння нафтопродуктами.