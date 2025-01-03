Росіяни атакували північ Донеччини: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них — 2-річна дитина

Під ударами окупантів опинилися Слов'янськ та Сіверськ.

Унаслідок російських обстрілів півночі Донеччини, поранень зазнали п'ятеро цивільних, серед яких 2-річна дитина.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Слов'янську росіяни поранили чотирьох людей, у тому числі 2-річного хлопчика. Усі четверо перебувають у лікарні. Мати хлопчика — у важкому стані. Обстрілом пошкоджено 14 приватних будинків", — ідеться у повідомленні.

Також поранень зазнала одна людина у Сіверську, 70-річна жінка доставлена в лікарню Слов'янська.