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​Міноборони Британії проаналізувало політику російського Центробанку і ситуацію в економіці РФ

Рішення Центробанку може посилити дисбаланси в економіці країни-агресора.

​Міноборони Британії проаналізувало політику російського Центробанку і ситуацію в економіці РФ
Дмитро Медведєв і російський рубль
Фото: weeknews.org

Міністерство оборони Великобританії проаналізувало поведінку російського Центробанку і ситуацію в економіці РФ.

За інформацією відомства, торік 20 грудня Центральний банк Росії ухвалив рішення зберегти відсоткові ставки на рівні 21%, що стало відходом від недавнього підходу до боротьби з інфляцією. 

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«На своєму останньому засіданні у жовтні 2024 року ЦБ РФ підвищив відсоткові ставки з 19 до 21 відсотка, що є найвищою ставкою від початку війни у 2022 році. Критика високих відсоткових ставок зростає серед російського бізнесу; проте інфляційний тиск також, ймовірно, посилюється, частково через недавнє знецінення рубля», - зауважило британське міністерство.

Торік у листопаді російський рубль ще більше знецінився - до найнижчого рівня - щодо долара США з моменту вторгнення в Україну в 2022 році: 114 рублів за долар. Падіння вартості російської національної валюти майже напевно було викликане оголошенням про санкції щодо Газпромбанку.

У відповідь російський Центробанк оголосив, що припинить купівлю іноземної валюти до 2025 року. Але попри це курс рубля залишався вищим за 100 за долар США до 20 грудня, і це призвело до широких очікувань ринку щодо чергового підвищення процентної ставки. 

«Рішення ЦБ РФ утримувати відсоткові ставки на поточному рівні, ймовірно, посилить дисбаланси в економіці через інфляційні наслідки знецінення, нестачу робочої сили та високі державні витрати», - наголосило Міноборони Британії.

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