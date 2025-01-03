Росіяни вдарили "Градами" по Степногірську на Запоріжжі. Є жертви

Російська армія атакувала Степногірськ у Запорізькій області із РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік, його дружина у важкому стані.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Чоловік загинув, а дружина ушпиталена з пораненнями - росіяни вдарили "градами" по Степногірську", — повідомляє Федоров.
Внаслідок ворожого обстрілу зруйновані житлові будинки. Виникла пожежа.
Відомо, що пенсіонер загинув, а його дружина з пораненнями в лікарні.
- Упродовж доби окупанти завдали 302 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, зокрема росіяни запустили понад 200 безпілотників різних типів.