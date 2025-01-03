Росіяни вдарили "Градами" по Степногірську на Запоріжжі. Є жертви

Російська армія атакувала Степногірськ у Запорізькій області із РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік, його дружина у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Чоловік загинув, а дружина ушпиталена з пораненнями - росіяни вдарили "градами" по Степногірську", — повідомляє Федоров.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновані житлові будинки. Виникла пожежа.

Відомо, що пенсіонер загинув, а його дружина з пораненнями в лікарні.