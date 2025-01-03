Міноборони у цьому році планує запровадить видачу “Пакунку пораненого”

Міноборони у 2025 році запровадить видачу “Пакунку пораненого” для військовослужбовців, які проходять лікування, повідомляє пресслужба міністерства.

Пакунок включатиме:

адаптивний одяг

засоби особистої гігієни першої потреби

Заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що пріоритетними напрямами на 2025 рік залишаються покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових.

“Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього”, – сказав Мельник.

Зазначимо, ще у березні минулого року Міноборони повідомляло про плани відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Тоді у відомстві заявили, що все забезпечення має взяти на себе держава.