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Вночі ворог поцілив у чотириповерховий житловий будинок у Краматорську

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 370 кв.м. Обійшлося без жертв і постраждалих. Бійці ДСНС евакуювали 5 мешканців із суміжного під'їзду.

Вночі ворог поцілив у чотириповерховий житловий будинок у Краматорську
Фото: ДСНС

Вночі ворог поцілив у чотириповерховий житловий будинок у Краматорську. 

Як зазначає ДСНС, внаслідок обстрілу зруйнований під'їзд із четвертого по другий поверх. Виникла пожежа.

Рятувальники оперативно евакуювали 5 мешканців із суміжного під'їзду та ліквідували пожежу, площею 370 кв.м.

Роботи на місці влучання завершені. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

 

Вранці очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що на Донеччині за добу росіяни вбили одного мирного жителя. Людина загинула в Часовому Яру.

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