Вночі ворог поцілив у чотириповерховий житловий будинок у Краматорську.
Як зазначає ДСНС, внаслідок обстрілу зруйнований під'їзд із четвертого по другий поверх. Виникла пожежа.
Рятувальники оперативно евакуювали 5 мешканців із суміжного під'їзду та ліквідували пожежу, площею 370 кв.м.
Роботи на місці влучання завершені. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Вранці очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що на Донеччині за добу росіяни вбили одного мирного жителя. Людина загинула в Часовому Яру.