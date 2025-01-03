У Києві під час повітряної атаки росіян уламки дронів впали в двох районах

За інформацією місцевої влади, минулося без поранених.

Внаслідок російської атаки постраждали два райони Києва: Голосіївській і Дарницький. Поранена одна жінка, повідомили мер міста Віталій Кличко та голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

В обох районах впали уламки. За інформацією Ткаченка, в Дарницькому районі це спричинило загоряння.

"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку", – сказав він.

У Голосіївському районі минулося без пожежі, додав Кличко.

"Тривога розпочалася о 4-й ранку і тривала понад три години. Сили оборони знищили більшість ворожих БпЛА ще на підступах до Києва, проте маємо падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах. На щастя, значних руйнувань вдалося уникнути. Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася", – додав Ткаченко.