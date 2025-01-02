Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку

Також активні бойові дії відбувались на Курахівському та Времівському напрямках.

Станом на 22:00 2 січня відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. За сьогодні на даному напрямку українські захисники знешкодили 37 окупантів, знищили 32 БпЛА, місце зберігання боєприпасів та засіб зв’язку, також пошкодили артсистему та три одиниці автомобільної техніки.

На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Западного, Дворічної та Кругляківки. Українські захисники відбили одну атаку, ще дві – наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. На даний час точиться чотири бої.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну спробу наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок, чотири атаки успішно відбили наші захисники, триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка. На даний час продовжуються два бойових зіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українськими воїнами було знешкоджено 259 окупантів, 113 з них - безповоротно. Також знищено БМП, два автомобілі, антену управління БпЛА, засіб супутникового зв’язку та мотоцикл, також пошкоджено дві одиниці автомобільного транспорту противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 22 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Слов’янка, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та Курахове, п'ять боїв продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 20 наступальних дій неподалік Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки. Шість боєзіткнень досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безрезультатно атакував позиції наших військ.

В Курській області українські захисники відбили сім ворожих атак, два боєзіткнення тривають дотепер.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 108-ї окремої бригади територіальної оборони та 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.