Зеленський вважає, що Трамп може допомогти Україні зупинити Путіна

Обраний президент США Дональд Трамп може допомогти Україні зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку озвучив у телемарафоні Володимир Зеленський.

«Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас найголовніше, що його якості - вони таки є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна або, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може», - заявив глава держави.

Президент додав, що він мав декілька розмов у форматі зустрічей і по телефону. «Він, я вважаю, сильний і непередбачуваний. Я би дуже хотів, щоби непередбачуваність президента Трампа стосувалась передусім в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда», - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що перемога Трампа на виборах у США показала, що він переміг «сильно».

«Не було суперечливості в цій перемозі. Я думаю, що саме така нам перемога над агресією Росії і потрібна. Його впевненість в допомозі Україні і знайти ці важелі впливу», - додав український президент.