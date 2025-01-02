У Сумах військовослужбовець смертельно побив місцевого мешканця

В кінці минулого року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Сумського обласного ТЦК та СП

В результаті бійки один чоловік наніс іншому тілесні ушкодження, постраждалого шпиталізували, зазначили в ТЦК.

Водночас поліція Сумської області повідомила, що встановила особу, яка спричинила смертельних тілесних ушкоджень 40-річному мешканцю Сум.

“Правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні”, - розповіли в поліції.

Працівники поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 119 КК України.

Видання Sumy Today повідомляє з посиланням на тітку загиблого, що 1 січня у Сумах поховали 40-річного Євгена Криводуба, який отримав черепно-мозкову травму 29 грудня 2024 року в Сумському міському ТЦК та СП.

“29 грудня, близько 15:00, Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК, він вже пройшов ВЛК і його будуть відправляти на війну. Більше зв’язку з ним не було. Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літри горілки, йому стало зле і його відвезли у лікарню”, - йдеться у повідомленні.

Євгена Криводуба привезли зранку 30 грудня з черепно-мозковою травмою до лікарні, після операції він перебував у комі, і помер 31 грудня.