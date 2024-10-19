Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування

Потерпілий перебуває у лікарні, він у важкому стані.

Тернопільський обласний ТЦК та СП повідомив про те, що за участі військовослужбовця одного з районних військкоматів 18 жовтня трапилась ДТП, через яку постраждала одна людина.

Як повідомила пресслужба ТЦК, керівництво військкомату розпорядилася провести службове розслідування

«Потерпілий Г. перебуває під постійним наглядом досвідчених лікарів, його життю та здоров’ю нічого не загрожує», - запевнили в обласному ТЦК.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко у коментарі виданню «20 хвилин» повідомила, що працівник військкомату наїхав на велосипедиста, у потерпілого травми середньої тяжкості. Слідство веде ДБР.

Місцеві розповіли журналістам, що потерпілий – лікар, який катався на велосипеді і потрапив у поле зору працівників Теребовлянського ТЦК. Вони почали його наздоганяти, а в результаті переїхали таз. Лікарі заявляють, що потерпілий у важкому стані, але його стан стабільний.