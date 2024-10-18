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Внаслідок вибуху боєприпасу на Тернопільщині загинув чоловік

Чоловік знайшов на власному городі боєприпас часів Другої світової війни.

Внаслідок вибуху боєприпасу на Тернопільщині загинув чоловік
Знайдені на Тернопільщині артснаряди часів Другої світової війни (архівне фото)
Фото: ДСНС

У Скалаті Тернопільської області внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“55-річний місцевий житель знайшов на власному городі боєприпас часів Другої світової війни. Замість того, щоб повідомити рятувальників, чоловік вирішив перенести небезпечну знахідку до підсобного приміщення та почав її розбирати”, - розповіли в ДСНС. 

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Втім, боєприпас вибухнув, внаслідок чого чоловік отримав важкі тілесні ушкодження і помер дорогою до лікарні.

В ДСНС закликали не чіпати знайдені підозрілі предмети, натомість телефонувати за номером 101.

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