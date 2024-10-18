Внаслідок вибуху боєприпасу на Тернопільщині загинув чоловік

У Скалаті Тернопільської області внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“55-річний місцевий житель знайшов на власному городі боєприпас часів Другої світової війни. Замість того, щоб повідомити рятувальників, чоловік вирішив перенести небезпечну знахідку до підсобного приміщення та почав її розбирати”, - розповіли в ДСНС.

Втім, боєприпас вибухнув, внаслідок чого чоловік отримав важкі тілесні ушкодження і помер дорогою до лікарні.

В ДСНС закликали не чіпати знайдені підозрілі предмети, натомість телефонувати за номером 101.