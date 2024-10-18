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ЗСУ вибивають росіян з районів Торецька, де ворог намагається закріпитися

Бої за Торецьк Донецької області тривають.

ЗСУ вибивають росіян з районів Торецька, де ворог намагається закріпитися
Фото: Макс Требухов

Ворог намагається закріпитися у деяких районах Торецька Донецької області. 

Про це повідомляє речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Ситуація в Торецьку динамічна. Сили оборони намагаються витіснити росіян з тих районів, де вони нібито закріпилися.

"Вони намагаються займати райони, де фактично нічого немає, ні будинків, ні укриттів. Ми їх намагаємось вибити з цих районів, нам це вдається, вони зазнають втрат та відступають", повідомляє речниця ОТУ "Луганськ".

  • Раніше в ОТУ "Луганськ" повідомляли, що ворог контролює східні та південно-східні райони міста. 
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