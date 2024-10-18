ЗСУ вибивають росіян з районів Торецька, де ворог намагається закріпитися

Ворог намагається закріпитися у деяких районах Торецька Донецької області.

Про це повідомляє речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Ситуація в Торецьку динамічна. Сили оборони намагаються витіснити росіян з тих районів, де вони нібито закріпилися.

"Вони намагаються займати райони, де фактично нічого немає, ні будинків, ні укриттів. Ми їх намагаємось вибити з цих районів, нам це вдається, вони зазнають втрат та відступають", повідомляє речниця ОТУ "Луганськ".