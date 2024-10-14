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Сили оборони: ворог контролює східні та південно-східні райони Торецька. Тривають важкі бої

Поблизу міста створені фортифікації, які допоможуть стримувати російську армію у разі виходу Сил оборони з Торецька.

Сили оборони: ворог контролює східні та південно-східні райони Торецька. Тривають важкі бої
евакуація з Торецька
Фото: МВС України

У Торецьку Донецької області тривають важкі бої. Ворог контролює східні та південно-східні райони міста. 

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, пише "Суспільне".

Речниця зазначила, що поблизу Торецька створені фортифікації, які допоможуть українським військовим зберегти свої життя та стримуватимуть російське військо у разі виходу Сил оборони з міста.

"Ми буквально нещодавно говорили з очільником МВА Торецька, він поділився інформацією щодо того, як була проведена підготовка фортифікацій поблизу Торецька, це відбувалося у взаємодії з військовими. Вони гарно їх підготували", – каже Бобовнікова.

За словами речниці, наразі російські війська контролюють східні та південно-східні райони Торецька. Ситуація в місті важка і постійно змінюється.

"Боротьба йде буквально за кожний під'їзд, за кожну вулицю. Ми бачимо, що східні й південно-східні райони міста – зараз там знаходиться ворог, однак за інші частини міста ведуться активні бої. Ми стримуємо там ворога", – пояснила вона. 

Речниця додала, що ворог штурмує місто малими піхотними групами – по 5-7 людей під прикриттям артилерії, мінометів, FPV-дронів. На ведення боїв також впливає погода. Вдень російська армія більше штурмує та застосовує FPV-дрони. Дощі, вітер, туман заважають роботі військових та використанню дронів.

"Тактика використання малих піхотних груп показала свою ефективність. У них (російського війська – ред.) дуже багато «живої сили», її ніхто не рахує, командування російської армії взагалі байдуже, тому її можуть кидати нескінченно. Життя їхнє нічого не коштує, техніка коштує трохи дорожче", – зазначила речниця.

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