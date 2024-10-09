Філашкін: у Торецьку досі залишаються 1,2 тисячі людей. Місто повністю знищене

Ворожі війська щодня обстрілюють міста Костянтинівка і Торецьк Донейької області. Попри небезпеку у Торецьку 1200 цивільних відмовляються від евакуації.
Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Люди живуть там в дуже жахливих умовах. Жодної вцілілої будівлі там не залишилося. 1200 людей залишається в місті і виїжджати у них бажання немає", — заявляє начальник військової адміністрації.
Філашкін наголошує, що через постійні обстріли завезення гуманітарної допомоги ускладнюється.
Також сладна ситуація у Костянтинівці, де наразі живуть 17800 людей, з них — 340 дітей.
"За останній місяць з міста евакуювалися більше двох тисяч людей. Костянтинівка під обстрілами щодня, майже щодня є загиблі та поранені, тому евакуація — єдиний правильний вибір", наголошує Вадим Філашкін.
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