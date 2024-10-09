Філашкін: у Торецьку досі залишаються 1,2 тисячі людей. Місто повністю знищене

Також під постійними ворожими обстрілами перебувають жителі Костянтинівки. Там досі залишаються 17,8 тисяч людей.

Ворожі війська щодня обстрілюють міста Костянтинівка і Торецьк Донейької області. Попри небезпеку у Торецьку 1200 цивільних відмовляються від евакуації.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Люди живуть там в дуже жахливих умовах. Жодної вцілілої будівлі там не залишилося. 1200 людей залишається в місті і виїжджати у них бажання немає", — заявляє начальник військової адміністрації.

Філашкін наголошує, що через постійні обстріли завезення гуманітарної допомоги ускладнюється.

Також сладна ситуація у Костянтинівці, де наразі живуть 17800 людей, з них — 340 дітей.

"За останній місяць з міста евакуювалися більше двох тисяч людей. Костянтинівка під обстрілами щодня, майже щодня є загиблі та поранені, тому евакуація — єдиний правильний вибір", наголошує Вадим Філашкін.

Ввечері 8 жовтня росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області три керовані авіабомби. Вони влучили у два житлові будинки та раніше зруйновану будівлю.