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Генштаб підтвердив ураження військового арсеналу РФ у Брянській області

Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії.

Генштаб підтвердив ураження військового арсеналу РФ у Брянській області
Ураження військового арсеналу РФ у Брянській області
Фото: Сили безпілотних систем

Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Російської Федерації, що в Брянській області.

Про це повідомив Генштаб та Сили безпілотних систем.

За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

Зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються. 

Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках. 

У Силах безпілотних систем зазначили, що подібних об’єктів небагато — орієнтовно до двох десятків на всю територію РФ, у кожному з яких зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів.

  • Раніше про ураження складу боєприпасів писав повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та телеграм-канали РФ. 
  • Міноборони РФ повідомило про збиття 47 українських безпілотників, в тому числі 24 – над територією Брянської області.
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