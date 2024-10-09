Генштаб підтвердив ураження військового арсеналу РФ у Брянській області

Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Російської Федерації, що в Брянській області.

Про це повідомив Генштаб та Сили безпілотних систем.

За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

Зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються.

Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках.

У Силах безпілотних систем зазначили, що подібних об’єктів небагато — орієнтовно до двох десятків на всю територію РФ, у кожному з яких зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів.