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П'ятеро людей поранені внаслідок нічної атаки на Одеську область

Уламки пошкодили дев'ятиповерхівку. Також є пошкодження медичного закладу. 

П'ятеро людей поранені внаслідок нічної атаки на Одеську область
Ілюстративне фото
Фото: itc.ua

Російська армія третю ніч поспіль била по Одеській області ударними безпілотниками. ППО знищила більшість цілей, але є пошкодження внаслідок падіння уламків.

В Одеському районі пошкоджено дев'ятиповерхівку: скління і фасад. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

"Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості", – сказав він.

Також загорівся мансардний поверх у недобудові. Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

  • Цієї ночі росіяни вдарили 22 ударними дронами та трьома балістичними ракетами. 
  • Днями ворог вдарив по порту "Південний" і пошкодив там цивільне судно з зерном, що призначалося для Єгипту. 
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