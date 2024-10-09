П'ятеро людей поранені внаслідок нічної атаки на Одеську область

Російська армія третю ніч поспіль била по Одеській області ударними безпілотниками. ППО знищила більшість цілей, але є пошкодження внаслідок падіння уламків.
В Одеському районі пошкоджено дев'ятиповерхівку: скління і фасад. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.
"Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості", – сказав він.
Також загорівся мансардний поверх у недобудові. Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.
- Цієї ночі росіяни вдарили 22 ударними дронами та трьома балістичними ракетами.
- Днями ворог вдарив по порту "Південний" і пошкодив там цивільне судно з зерном, що призначалося для Єгипту.