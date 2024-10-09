Росіяни атакували 23 населені пункти Херсонщини, є загиблий і поранені

Через російську агресію у області одна особа загинула, ще 16 – поранені.

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Упродовж доби російські війська атакували 23 населені пункти Херсонщини. Через російську агресію у області одна особа загинула, ще 16 – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Одрадокам'янка, Дар'ївка, Берислав, Веселе, Зеленівка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Дніпровське, Незламне, Берислав, Нововоронцовка, Комишани, Качкарівка, Червоний Маяк, Львове, Степанівка, Ольгівка, Садове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, бібліотеку, адмінбудівлю, заклад громадського харчування та сільгосппідприємство.

Постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гаражі, сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі.

Уночі окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині. Поранені працівники закладу.