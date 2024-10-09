Росія тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв загальним залпом до 28 "Калібрів".

Про це йдетьсяу повідомленні ВМС.

Зокрема, у Чорному морі присутні 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.У Середземному морі є 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 7 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС Присутнійсть ворожих кораблів у морях

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Минулої доби у Чорному морі знаходилися 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.