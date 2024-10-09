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​Росія тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв

Загальний залп усіх суден складає до 28 "Калібрів".

​Росія тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв
Фото ілюстративне

Росія тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв загальним залпом до 28 "Калібрів".

Про це йдетьсяу повідомленні ВМС. 

Зокрема, у Чорному морі присутні 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.У Середземному морі є 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Присутнійсть ворожих кораблів у морях
Фото: ВМС
Присутнійсть ворожих кораблів у морях

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Минулої доби у Чорному морі знаходилися 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

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