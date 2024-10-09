"Укрпошта" у листопаді випустить новий мобільний додаток

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував появу у листопаді нового мобільного застосунку поштового оператора.

Як пише "Економічна правда", програма прийде на зміну нинішньому додатку, який "застарів, бо відстежування посилок вимагає введення даних вручну". У новій версії інформація про відправленя буде автоматично відображатися одразу після того, як воно опиниться в дорозі. Одержувач буде сповіщений за допомогою push-повідомлення.

Також у новому додатку буде доступний розширений функціонал: переспрямовування посилки на інше відділення, сплата за послуги тощо.

За словами пана Смілянського, розробка застосунка була проведена повністю зусиллями IT-департамента "Укрпошти". У бета-тестуванні, яке триває вже зараз, беруть участь близько 22 тисяч співробітників.