Ввечері 8 жовтня росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області три керовані авіабомби. Вони влучили у два житлові будинки та раніше зруйновану будівлю.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Внаслідок удару щонайменше одна людина загинула і шість було поранено.
Також були пошкоджені 17 багатоповерхівок, 3 освітні заклади, 3 газогони і 7 автівок.
На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.
- 6 жовтня у Костянтинівці внаслідок обстрілу росіян знищено відділення АТ "Укрпошта" та поранено співробітницю.
- Того ж дня росіяни скинули три КАБи по Костянтиновці. В результаті загинула людина, ще двоє поранені.