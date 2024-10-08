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Росіяни обстріляли Костянтинівку, є загиблий та поранені

Щонайменше одна людина загинула і шість було поранено.

Росіяни обстріляли Костянтинівку, є загиблий та поранені
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін

Ввечері 8 жовтня росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області три керовані авіабомби. Вони влучили у два житлові будинки та раніше зруйновану будівлю.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок удару щонайменше одна людина загинула і шість було поранено.

Також були пошкоджені 17 багатоповерхівок, 3 освітні заклади, 3 газогони і 7 автівок.

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На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

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