Щонайменше одна людина загинула і шість було поранено.

Ввечері 8 жовтня росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області три керовані авіабомби. Вони влучили у два житлові будинки та раніше зруйновану будівлю.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок удару щонайменше одна людина загинула і шість було поранено.

Також були пошкоджені 17 багатоповерхівок, 3 освітні заклади, 3 газогони і 7 автівок.

На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

Фото: Вадим Філашкін Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

Фото: Вадим Філашкін Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

Фото: Вадим Філашкін Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

Фото: Вадим Філашкін Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

Фото: Вадим Філашкін Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року