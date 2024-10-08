Щонайменше 40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути кордон, - ДПСУ

На сьогоднішній день щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Щонайменше 40 осіб втратили своє життя, намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб. Більшість таких випадків відбулося по річках. Фактично люди тонули, не оцінивши свої сили. Деякі річки є досить підступні, маючи коріння дерев, які людина не бачить, куди її може затягнути", - сказав він.

"Також випадки були по важкодоступних гірських місцевостях, коли люди фактично блукали, не знаючи місцевості і не знаючи, як їм вийти з лісових хащ. Неодноразово прикордонники рятували життя людям, які днями гуляли горами, але фактично були досить виснаженими через те, що йшли на такі необдумані кроки", - додав речник ДПСУ.