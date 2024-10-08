Британія оголосила про нові санкції проти Росії за використання хімічної зброї проти українських бійців

У перелік потрапили, зокрема, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міністерства оборони РФ і їхній керівник Ігор Кирилов.

Великобританія оголосила про введення санкції проти Росії за використання хімічної зброї проти України.

Як ідеться на сайті британського уряду, російські війська відкрито визнали, що використовують на полі бою заборонені речовини. Також британська сторона має інформацію про використання росіянам хлорпікрину, який уперше застосували під час Першої світової війни і який кваліфікують як хімічну зброю.

У санкційний список потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міністерства оборони РФ і їхній керівник Ігор Кирилов, а також 27-й Науковий центр Міністерства оборони Росії і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут російського Міноборони - вони працюють над розробкою хімзброї для використання у війні проти України.