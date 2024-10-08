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Британія оголосила про нові санкції проти Росії за використання хімічної зброї проти українських бійців

У перелік потрапили, зокрема, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міністерства оборони РФ і їхній керівник Ігор Кирилов.

Британія оголосила про нові санкції проти Росії за використання хімічної зброї проти українських бійців
хімічна зброя
Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Великобританія оголосила про введення санкції проти Росії за використання хімічної зброї проти України.

Як ідеться на сайті британського уряду, російські війська відкрито визнали, що використовують на полі бою заборонені речовини. Також британська сторона має інформацію про використання росіянам хлорпікрину, який уперше застосували під час Першої світової війни і який кваліфікують як хімічну зброю.

У санкційний список потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міністерства оборони РФ і їхній керівник Ігор Кирилов, а також 27-й Науковий центр Міністерства оборони Росії і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут російського Міноборони - вони працюють над розробкою хімзброї для використання у війні проти України.

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що лише за вересень окупанти 250 разів застосували у війні з Україною заборонену хімічну зброю.
  • У серпні РФ майже 500 разів застосувала заборонені боєприпаси, споряджені хімічними речовинами. А 15 лютого Росія використала такі боєприпаси проти Сил оборони понад 4000 разів.
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