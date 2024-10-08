За вересень окупанти 250 разів застосували заборонену хімічну зброю

Тільки за вересень окупанти 250 разів застосували у війні з Україною заборонену хімічну зброю.

Про це повідомив Генштаб.

"Поруч із звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу", – йдеться у повідомленні.

За вересень 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксовано 250 таких випадків.

З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. 24 вересня поточного року зафіксовано 4228 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

"Цим РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", – додали у Генштабі.