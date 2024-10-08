Випалювання сухої рослинності: нищення природи та невідворотна відповідальність

Випалювання сухої рослинності, сміття та інших відходів не тільки причина великих, неконтрольованих пожеж, але й значних збитків довкіллю. Це досі поширена практика, попри заборону чинному законодавству України.

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Харківщині

За інформацією Міндовкілля через людську недбалість та умисні підпали в екосистемах України цього року вже сталося понад 440 пожеж. Зокрема, на Київщині через людську недбалість палало 56 гектарів лісу «Іванківського лісового господарства» ДП «Ліси України». Крім того, через суху погоду та воєнні дії продовжують горіти ліси в Полтавській, Харківській, Донецькій і Сумській областях.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» громадяни зобов’язані, зокрема берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства, не порушувати екологічні права, вносити штрафи за такі правопорушення та діяти з додержанням вимог екологічної безпеки.

Які правові наслідки за знищення рослинного світу та відповідальність за підпали?

У 2020 році були внесені зміни до статей 77, 771 КУпАП, статті 245 КК України, якими збільшено розміри штрафних санкцій.

Відповідно до статті 77 КУпАП «Порушення вимог пожежної безпеки в лісах» штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає від 1530 до 4590 гривень для громадянина, та від 4590 до 15300 гривень для посадової особи.

Штраф за нищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі складає від 4590 до 15300 гривень для громадянина, та від 10710 до 30600 гривень для посадової особи.

Відповідно до статті 771 КУпАП «Самовільне випалювання рослинності або її залишків» штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища складає від 3060 до 6120 гривень для громадянина, та від 15300 до 21420 гривень для посадової особи.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 6120 гривень до 12240 гривень і на посадових осіб – від 21420 гривень до 30600 гривень.

Заразом статтею 245 КК України «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом караються штрафом від 91800 до 153000 гривень для громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Також з березня 2022 року внесено зміни до КК України, які посилюють відповідальність за злочини проти національної безпеки. Тепер у статті 113 “Диверсія” до переліку злочинів вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров’ю додано і навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності. Такі дії розцінюються як злочин, за який передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як безпечно та законно утилізувати рослинні залишки?

Фахівці радять не палити опале листя, а компостувати. Коли листя перегниває, то стає добривом і всі речовини, необхідні для розвитку рослин, повертаються до ґрунту.

Що робити, якщо ви стали свідком незаконного випалювання рослинності?

Фіксуйте момент підпалу на свій мобільний телефон. Надалі це може стати у пригоді для пошуку і встановлення винних осіб. Також для виклику працівників поліції на місце скоєння правопорушення зателефонуйте за тел. 102, а також негайно – викличте пожежну охорону за тел. 101.

Випалюєш рослинність — руйнуєш довкілля: зупини небезпечні дії!

Перш ніж випалювати суху рослинність чи сміття, задумайтесь, скільки шкоди ви цим завдасте навколишньому середовищу, оточуючим та самому собі. Закликаю населення не випалювати суху рослинність, адже ці дії несуть велику небезпеку для довкілля та відповідальність перед Законом!