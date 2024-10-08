Через обстріли РФ на Харківщині пошкоджені понад 15 будинків, заклад освіти. Поранені люди

Упродовж доби через російські обстріли на Харківщині пошкоджені понад 15 будинків, заклад освіти. Поранені двоє цивільних.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора увечері, близько 17:37 у с. Миронівка Богодухівського району унаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

Перед цим, о 17:00, у с. Золочів через обстріл частково пошкоджено 16 приватних будинків та два двоповерхових багатоквартирних будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу с. Миронівка.

О 16:21 у м. Куп'янськ відбулося влучання КАБ в спортивний майданчик на території закладу освіти. Постраждали чоловік 35 років та жінка 57 років.

Близько 14:30 у с. Перовське унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та енергомережі.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини