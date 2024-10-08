Через обстріли РФ на Харківщині пошкоджені понад 15 будинків, заклад освіти. Поранені люди

Упродовж доби через російські обстріли на Харківщині пошкоджені понад 15 будинків, заклад освіти. Поранені двоє цивільних.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора увечері, близько 17:37 у с. Миронівка Богодухівського району унаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.
Перед цим, о 17:00, у с. Золочів через обстріл частково пошкоджено 16 приватних будинків та два двоповерхових багатоквартирних будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу с. Миронівка.
О 16:21 у м. Куп'янськ відбулося влучання КАБ в спортивний майданчик на території закладу освіти. Постраждали чоловік 35 років та жінка 57 років.
Близько 14:30 у с. Перовське унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та енергомережі.
- На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.
- На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.