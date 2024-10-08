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Четверо дітей та 20 дорослих поранені через російські обстріли Херсонщини

Унаслідок російських атак одна людина загинула. 

Четверо дітей та 20 дорослих поранені через російські обстріли Херсонщини
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Упродовж доби росіяни атакували 16 населених пукнтів Херсонщини. Через ворожі обстріли поранені 24 людини, з них четверо дітей. Одна особа загинула. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Станіслав, Шляхове, Берислав, Монастирське, Милове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю. Постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 14  багатоповерхівок та 15 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

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