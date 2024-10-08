Міноборони прозвітувало про 20 тисяч звернень до рекрутингових центрів

За даними Міністерства оборони, кількість звернень до рекрутингових центрів української армії станом на 6 жовтня перетнула позначку у 20 тисяч.

Статистика включає громадян, які відвідали центри, починаючи від 12 лютого, коли перший з них було відкрито у Львові. Загалом по всій території України зараз діють 40 центрів, а останній на цей час розпочав роботу минулого тижня у Тернополі.

Чверть тих, хто отримав консультацію щодо наявних вакансій у війську, офіційно стали кандидатами на службу в Силах оборони - трохи більше 5 тисяч людей. Понад 1700 громадян вже розпочали службу або мають зробити це найближчим часом.

Для осіб, які прагнуть долучитися до захисту України, доступні понад 10 тисяч вакансій. Найпопулярнішими залишаються штабні працівники, водії, оператори БПЛА та медики.