​Українські прикордонники за тиждень вразили 2 танків та 8 гармат росіян

З 30 вересня по 6 жовтня українські прикордонники вразили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також прикордонники вразили 4 міномети та 52 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

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