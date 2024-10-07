​Українські прикордонники за тиждень вразили 2 танків та 8 гармат росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили 2 танки, 8 гармат та 4 міномети російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 30 вересня по 6 жовтня українські прикордонники вразили:
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танки – 2
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гармати – 8
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броньована та автомобільна техніка – 52
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БпЛА типу Shahed – 6
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міномети – 4
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склади БК і СМ – 10
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комплекси відеоспостереження – 1
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засоби зв'язку та РЕБ – 7
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позиції та укриття особового складу –169
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БпЛА тактичного рівня – 81
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маломірні плавзасоби - 1