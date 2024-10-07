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​Українські прикордонники за тиждень вразили 2 танків та 8 гармат росіян

Також прикордонники вразили 4 міномети та 52 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

​Українські прикордонники за тиждень вразили 2 танків та 8 гармат росіян
Боєць ДПСУ на фронті
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили 2 танки, 8 гармат та 4 міномети російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 30 вересня по 6 жовтня українські прикордонники вразили:

  • танки – 2

  • гармати – 8

  • броньована та автомобільна техніка – 52

  • БпЛА типу Shahed – 6

  • міномети – 4

  • склади БК і СМ – 10

  • комплекси відеоспостереження – 1

  • засоби зв'язку та РЕБ – 7

  • позиції та укриття особового складу –169

  • БпЛА тактичного рівня – 81

  • маломірні плавзасоби - 1

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Втрати росіян за тиждень, завдані бійцями ДПСУ
Фото: Пресслужба ДПСУ
Втрати росіян за тиждень, завдані бійцями ДПСУ

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