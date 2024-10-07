Сили оборони: ситуація у Торецьку на Донеччині важка. Бої точаться за кожен підʼїзд

В ОТУ "Луганськ" розповіли ситуацію на Торецькому, Сіверському та Краматорському напрямку. Зокрема, важкою ситуація залишається у Торецьку Донецької області, там тривають бої буквально за кожен підʼїзд.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, цитує Укрінформ.

"Ворог наступає, постійні штурми. Проте сьогодні ми не дозволили ворогу просунутися. Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку, ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен підʼїзд", — каже речниця.

Зокрема, ворог зайшов з північних околиць Торецька і просунувся по вулиці Центральна у напрямку шахти "Центральна". Однак ситуація постійно змінюється.

Наразі бої тривають також за селище Нелипівка, що на північний захід від Нью-Йорка.

"Тактика схожа на ту, яку вони застосовують в Торецьку. ...Вони "рівняють" місто з артилерії і потім постійно штурмують малими групами з 3-4-5 осіб, ці штурми йдуть протягом доби", — сказала Бобовнікова.

У Часовому Ярі ситуація також складна, проте контрольована. За словами речниці, сили оборони не дають ворогу просуватися.

"І незважаючи на те, що противник прагне захопити Часів Яр, але на цей момент оточити його вони можливості не мають", — наголосила речниця.

На Сіверському напрямку, за її словами, ворог під час штурмів застосовує різноманітну техніку, як-от бойові машини піхоти, мотоцикли. Зокрема, у неділю, 6 жовтня, ворог намагався вести штурм на мотоциклах, проте втратив 20 чоловік особового складу і техніку.