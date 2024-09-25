Ситуація дуже складна: у прифронтових Кураховому і Торецьку залишаються близько 4 тисяч цивільних

У Донецькій ОВА розповіли про ситуацію у прифронтових містах та про евакуацію мирних жителів.

У прифронтових містах Донецької області, Кураховому і Торецьку досі залишаються мирні жителі. Зокрема, у Кураховому залишається 2,5 тис. осіб, а в Торецьку — 1,5 тис. мирних жителів.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна".

"У Кураховому зараз залишається 2,5 тис. осіб. У громаді — близько 6 тис. людей. Спасибі органам влади, підрозділу поліції "Білі янголи" та ДСНС — вивезли кілька тижнів тому всіх дітей із Курахівської громади", — розповів Філашкін.

Наразі ситуація дуже складна, адже армія РФ щодня обстрілює місто. Під ворожими обстрілами у громаді постійно перебувають житлові будинки та критична інфраструктура.

Щодо ситуації в Торецьку, то у місті наразі залишаються 1,5 тис. мешканців і "виїжджають вони дуже повільно". У середньому місто залишає одна-дві людини на кілька днів.

Водночас, потрапити в Торецьк майже неможливо "ні органам влади, ні поліції. Коли вдається — то наші хлопці намагаються підтримати місцевих жителів водою та їжею, меднаборами. Обстановка там теж складна", — додав голова ОВА.

Через безпекову ситуацію з деяких населених пунктів Харківщини і Донеччини примусово евакуюють дітей.