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Ердоган: зі вступом України в НАТО поспішати не варто, проти вступу виступають США й інші члени альянсу

"Коли ми ухвалюємо рішення, коли ми їх обмірковуємо, ми завжди враховуємо позицію інших держав-членів НАТО", - додав президент Туреччини.

Ердоган: зі вступом України в НАТО поспішати не варто, проти вступу виступають США й інші члени альянсу
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Anadolu

Пропозиція України про членство в НАТО — це не те питання, з яким слід поспішати.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у кулуарах Генеральної асамблеї ООН, передає NBC News.

"Це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом. І коли ми ухвалюємо рішення, коли ми їх обмірковуємо, ми завжди враховуємо позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів та приймаємо остаточне рішення відповідним чином", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини додав, що США та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

"Ми стежитимемо за розвитком подій, обговореннями і відповідно ухвалимо остаточне рішення", - зауважив Ердоган.

  • Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів переговори з турецьким колегою. Йшлося про формулу миру, а також нарощування двосторонньої торгівлі, інвестиції і економічну співпрацю й участь турецьких компаній у відбудові України.
  • Зеленський у Вашингтоні представляє союзникам свій план перемоги. За даними газети Times, план містить чотири основні пункти. Зокрема, перший – це запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО.
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