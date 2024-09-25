Ердоган: зі вступом України в НАТО поспішати не варто, проти вступу виступають США й інші члени альянсу

"Коли ми ухвалюємо рішення, коли ми їх обмірковуємо, ми завжди враховуємо позицію інших держав-членів НАТО", - додав президент Туреччини.

Пропозиція України про членство в НАТО — це не те питання, з яким слід поспішати.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у кулуарах Генеральної асамблеї ООН, передає NBC News.

"Це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом. І коли ми ухвалюємо рішення, коли ми їх обмірковуємо, ми завжди враховуємо позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів та приймаємо остаточне рішення відповідним чином", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини додав, що США та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

"Ми стежитимемо за розвитком подій, обговореннями і відповідно ухвалимо остаточне рішення", - зауважив Ердоган.