Ердоган: зі вступом України в НАТО поспішати не варто, проти вступу виступають США й інші члени альянсу

Пропозиція України про членство в НАТО — це не те питання, з яким слід поспішати.
Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у кулуарах Генеральної асамблеї ООН, передає NBC News.
"Це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом. І коли ми ухвалюємо рішення, коли ми їх обмірковуємо, ми завжди враховуємо позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів та приймаємо остаточне рішення відповідним чином", - сказав Ердоган.
Президент Туреччини додав, що США та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".
"Ми стежитимемо за розвитком подій, обговореннями і відповідно ухвалимо остаточне рішення", - зауважив Ердоган.
- Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів переговори з турецьким колегою. Йшлося про формулу миру, а також нарощування двосторонньої торгівлі, інвестиції і економічну співпрацю й участь турецьких компаній у відбудові України.
- Зеленський у Вашингтоні представляє союзникам свій план перемоги. За даними газети Times, план містить чотири основні пункти. Зокрема, перший – це запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО.