Із частини територій Донеччини і Харківщини примусово евакуюють дітей

Через безпекову ситуацію з деяких населених пунктів Харківщини і Донеччини примусово евакуюють дітей.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, на Харківщині налічується 269 дітей з родинами, які проживають у 29 населених пунктах Куп’янського району.

На Донеччині дітей перевезуть у більш безпечні регіони із трьох населених пунктів Волноваського району.

У МінТОТ запевнили, що діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.