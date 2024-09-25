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Із частини територій Донеччини і Харківщини примусово евакуюють дітей

Наприклад, із Харківської області мають забрати 269 дітей із родинами.

Із частини територій Донеччини і Харківщини примусово евакуюють дітей
евакуація дітей, фото ілюстративне
Фото: Укрзалізниця

Через безпекову ситуацію з деяких населених пунктів Харківщини і Донеччини примусово евакуюють дітей.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, на Харківщині налічується 269 дітей з родинами, які проживають у 29 населених пунктах Куп’янського району.

На Донеччині дітей перевезуть у більш безпечні регіони із трьох населених пунктів Волноваського району.

У МінТОТ запевнили, що діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

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