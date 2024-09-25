Із частини територій Донеччини і Харківщини примусово евакуюють дітей

Через безпекову ситуацію з деяких населених пунктів Харківщини і Донеччини примусово евакуюють дітей.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Так, на Харківщині налічується 269 дітей з родинами, які проживають у 29 населених пунктах Куп’янського району.
На Донеччині дітей перевезуть у більш безпечні регіони із трьох населених пунктів Волноваського району.
У МінТОТ запевнили, що діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.
- На засіданні Ради оборони Сумщини вирішили евакуювати вихованців Сумського будинку дитини. А із Глухова вивезли майже третину населення, 70% тут - діти.