У безпечні регіони перевезуть вихованців Сумського будинку дитини

На засіданні Ради оборони Сумщини вирішили евакуювати вихованців Сумського будинку дитини у безпечні регіони.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Заступниця начальника ОВА Олена Бойко зазначила, що нині в закладі перебувають 20 дітей віком до одного року, троє потребують постійної медичної допомоги.
ОВА уже знайшла місця, куди перевезуть малечу. Тепер туди виїжджає комісія, щоб переконатися, що умови, в яких будуть перебувати діти, відповідають усім державним стандартам. Після цього дітей евакуюють.
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