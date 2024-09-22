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У безпечні регіони перевезуть вихованців Сумського будинку дитини

У закладі перебувають 20 дітей.

У безпечні регіони перевезуть вихованців Сумського будинку дитини
Сумський будинок дитини
Фото: скриншот відео

На засіданні Ради оборони Сумщини вирішили евакуювати вихованців Сумського будинку дитини у безпечні регіони.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Заступниця начальника ОВА Олена Бойко зазначила, що нині в закладі перебувають 20 дітей віком до одного року, троє потребують постійної медичної допомоги. 

ОВА уже знайшла місця, куди перевезуть малечу. Тепер туди виїжджає комісія, щоб переконатися, що умови, в яких будуть перебувати діти, відповідають усім державним стандартам. Після цього дітей евакуюють.

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