У Харкові ворог атакував лікарню і навчальний заклад

У ніч на 15 вересня ворог влучив КАБом на території лікарні Київського району. Пошкоджено вікна поліклініки. Також внаслідок скидання КАБів винкла пожежа у будівлі навчального закладу.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки.14 вересня о 23:20 ворог випустив два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі. Без постраждалих", — ідеться у повідомленні.

14 вересня у с. Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі 1,5 га та будинок. Інформація про постраждалих не надходила. У селі Піски-Радьківські внаслідок обстрілу РСЗВ "Торнадо-С" загинула 72-річна жінка. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено сусідні будинки, приміщення магазину. Постраждали 43-річний чоловік та 52-річна жінка.

У селі Гороховатка, після ворожого обстрілу горіла лісова підстилка. Про постраждалих інформація не надходила. У Куп'янському районі в с. Подоли внаслідок обстрілу горіли три господарчі споруди. У с. Глушківка. внаслідок обстрілу (попередньо КАБ) горіли луки та кафе, також пошкоджено три житлові будинки. В селі Новоосинове внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) горіли 2 господарчі споруди та вантажний автомобіль.