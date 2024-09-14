Головне за суботу, 14 вересня: обмін полоненими, удари по Гуляйполю та Одесі

Бойові дії на Донеччині, 131 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 934-й день повномасштабної війни.

Ще 103 українських воїна вдалося повернути в Україну з російського полону. Серед них — захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», повідомив Президент Володимир Зеленський.

"82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських", — ідеться у повідомленні.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що переважна більшість звільнених утримувалися в полоні з перших днів війни.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.

Серед 103 звільнених з російської неволі українських військовополонених 69 брали участь у захисті Маріуполя, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони", — йдеться в повідомленні.

Також вдалося звільнити 8 прикордонників, 4 поліцейських, 21 військового моряка, трьох представників Державної спеціальної служби транспорту, одного — Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Цього разу серед звільнених - 82 солдати і сержанти, 21 людина належить до офіцерського складу.

"Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці “Азовсталі” – 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС", — ідеться в повідомленні.

У Координаційному штабі зазначають, що більшість звільнених захисників зазнали важких травм або поранень, а також мають серйозні захворювання і потребують негайної медичної допомоги.

У вечірньому зверненні 14 вересня президент Володимир Зеленський сказав, що операція в Курській області дала необхідний поштовх для обміну полоненими.

Він подякував команді, яка займається обмінами, а також подякував за хоробрість усім бойовим бригадам, які поповнюють обмінний фонд для держави.

Також президент повідомив, що щойно говорив з Головкомом Сирським. “Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко. Також доповів по Курщині – по наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну”, – сказав глава держави.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 вересня відбулося 131 бойове зіткнення.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 41 раз. Найбільшу активність проявляв в районі Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбивали 39 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 вересня – в новині.

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