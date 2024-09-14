Керівник ГУР розповів, як війна вплинула на військову та інші сфери життя в Росії

Зокрема, ворог просунувся у виробництві засобів ураження, особливо “Іскандерів”. Також в декілька разів виросло використання керованих авіабомб. Водночас в економіці іде спад, але зараз ще не пік.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) розповів, як війна вплинула на військову на невійськову сфери в Росії.

За його словами, маємо розглядати військову і невійськову сферу: економічну, фінансову, соціально-економічну стабільність.

Військова сильно не змінилася. Що могли вичерпати із радянських запасів, вони вже вичерпали. За деякими новими номенклатурами виробництва вони вичерпали теж. По новому виробництву (для прикладу) Су-57: план на 2024 рік 12 літаків. Т-90м (“Прорыв”) – 190 танків на рік.

За словами Буданова, окупанти просунулися у виробництві засобів ураження, особливо “Іскандерів”.

“Зараз ми чітко бачимо: масоване використання «Іскандерів М». Використання керованих авіабомб виросло в декілька разів – військові на лінії зіткнення і поряд із нею сильно це відчувають”, – розповів начальник ГУР.

Щодо економіки, як зазначив Буданов, росіяни розуміють, що спад іде, але зараз це ще не пік. Вони прогнозують, що в районі літа 2025 року ситуація з економікою через війну стане дуже відчутної для країни.

Також глава ГУР торкнувся соціально-психологічного і соціально-політичного аспекту впливу війни на росіян. “Втома від війни вона є, хто б що не казав. Ця війна торкнулася великого прошарку населення РФ”, – зазначив Буданов.

Водночас, за його словами, звичайні люди радіють своїм військовим здобуткам. І пропаганда у цьому напрямку добре працює.

Ще одним аспектом є висока платня. Особливо тішать росіян виплати при підписанні контракту і виплати при каліцтві і загибелі.

“Вони – інші люди, нам цього не зрозуміти. Багато сімей абсолютно нормально сприймають, що хтось із їхніх там загинув, але вони отримують виплати”, – каже розвідник.

За його даними, у Росії пішов спад набору на війну і росіяни пішли шляхом підвищення виплат. Це залежить від регіону, де живе людина. Найвищі виплати у Москві. Буданов зауважив, що одноразові виплати дійшли вже до двох мільйонів рублів.

“Якщо для Москви це не принципово, то люди із середньої Росії чи умовної, вибачте, тундри таких грошей ще не бачили”, – каже Буданов.

Глава ГУР прогнозує, що влітку 2025 року у Росії будуть проблеми, зокрема фінансово-економічні. А також недобір в армію. І тут – або відновлювати мобілізацію, або зменшувати інтенсивність бойових дій.