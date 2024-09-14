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Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Великописарівська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська, Хотінська, Миколаївська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 209 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: ворог вдарив КАБ (4 вибухи), внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Білопільська громада: здійснено удари КАБ (4 вибухи) та атаку БПЛА (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (39 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (5 вибухів) та атаку БПЛА (4 вибухи).

Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами (5 вибухи) та мінометний обстріл (46 вибухів).

Дружбівська громада: обстріл з міномета (4 вибухи).

Великописарівська громада: росіяни били з міномета (6 вибухів), здійснили удари FPV-дронами (13 вибухів) та атаку БПЛА (5 вибухів).

Середино-Будська громада: мінометний обстріл (1 вибух).

Сумська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (4 вибухи).

Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з міномета (2 вибухи), здійснив удари FPV-дронами (7 вибухів).

Шалигинська громада: обстріл з міномета (28 вибухів) та удар КАБ (1 вибух).

Юнаківська громада: удари КАБ (2 вибухи).

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