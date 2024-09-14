Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 209 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБ (1 вибух).
Хотінська громада: ворог вдарив КАБ (4 вибухи), внаслідок чого двоє людей отримали поранення.
Білопільська громада: здійснено удари КАБ (4 вибухи) та атаку БПЛА (3 вибухи).
Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (39 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (5 вибухів) та атаку БПЛА (4 вибухи).
Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами (5 вибухи) та мінометний обстріл (46 вибухів).
Дружбівська громада: обстріл з міномета (4 вибухи).
Великописарівська громада: росіяни били з міномета (6 вибухів), здійснили удари FPV-дронами (13 вибухів) та атаку БПЛА (5 вибухів).
Середино-Будська громада: мінометний обстріл (1 вибух).
Сумська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (4 вибухи).
Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з міномета (2 вибухи), здійснив удари FPV-дронами (7 вибухів).
Шалигинська громада: обстріл з міномета (28 вибухів) та удар КАБ (1 вибух).
Юнаківська громада: удари КАБ (2 вибухи).