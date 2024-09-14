Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Шалигинська громада: обстріл з міномета (28 вибухів) та удар КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада: росіяни били з міномета (6 вибухів), здійснили удари FPV-дронами (13 вибухів) та атаку БПЛА (5 вибухів).

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 209 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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