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Камишін: Україна почала виробляти снаряди калібру 155 мм

Він подякував норвезькій владі за отримання ліцензії на виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

Камишін: Україна почала виробляти снаряди калібру 155 мм
Олександр Камишін
Фото: Мінстратегпром

Ексочільник Мінстратегпрому, а нині позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін в інтервʼю норвезькому виданню Nettavisen заявив, що Україна почала виробляти власні снаряди калібру 155 мм.

“Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів”, – сказав Камишін.

Він подякував норвезькій владі за отримання ліцензії на виробництво 155-мм артилерійських снарядів: “Це допоможе не тільки нам, але й усьому вільному світу”.

Камишін зазначив, що оборонне виробництво в країні зросло вдвічі від початку великої війни. Водночас, як зазначає Камишін, до кінця 204 року вона має зрости втричі.

Ще одна мета, яку поставила перед собою Україна, – виготовити один мільйон безпілотників до 2024 року. Це включає в себе все: від простих односторонніх ударних безпілотників, розвідувальних безпілотників до безпілотників дальнього радіусу дії, які можуть атакувати цілі на відстані до 2000 кілометрів у Росії.

За словами Камишіна, ця мета буде досягнута.

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