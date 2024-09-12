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Естонія розглядає закупівлю боєприпасів в Україні

Це можуть зробити, щоб купувати боєприпаси дешевше.

Естонія розглядає закупівлю боєприпасів в Україні
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Фото: Siim Lõvi/ERR

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що цього тижня уряд обговорить виділення додаткових грошей на оборону. Можливо, що уряд прийме рішення купувати боєприпаси в Україні, бо це дешевше.

Про це повідомляє ERR.

“Беручи до уваги триваючі дискусії щодо стратегії національного бюджету та незавершені рішення щодо закупівель боєприпасів для національної оборони, я насмілюсь сказати, що загальна сума закупівель боєприпасів в Естонії становитиме близько 3 мільярдів євро між 2022 і 2028 роками”, – сказав Певкур.

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Таким чином, ці гроші частково покриють закупівлю додаткових боєприпасів, які запросив голова сил оборони, який озвучив потребу у 1,6 млрд євро. Скільки із фінансування буде виділено, стане відомо після завершення бюджетних переговорів.

Міністр зазначив, що минулого тижня зустрічався з міністром оборони України та Олександром Камишиним. 

“Вони обидва підтвердили, що українська оборонна промисловість вже має потенціал виробляти більше, ніж українська держава могла собі дозволити купити, навіть називали цифру про те, що оборонна промисловість України може мати профіцит у десятки мільярдів євро”, – сказав Певкур.

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