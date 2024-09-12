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У Європі Google потрапив під розслідування через систему штучного інтелекту і збір даних

Комісія із захисту даних Ірландії перевірить, чи компанія належним ціном оцінила, "як і чи може збір особистих даних європейців для розробки однієї з моделей ШІ загрожувати основноположним правам і свободам".

У Європі Google потрапив під розслідування через систему штучного інтелекту і збір даних
Фото: EPA/UPG

Ірландський орган із захисту конфіденційності розпочав розслідування щодо однієї із систем штучного інтелекту Google. Це стало новим кроком у загостренні боротьби європейських регуляторів із технологічними компаніями щодо розробки нових технологій, пише Politico.

Комісія із захисту даних Ірландії заявила, що Google, можливо, не оцінив, "як і чи може збір особистих даних європейців для розробки однієї з моделей ШІ загрожувати основноположним правам і свободам".

Потенційне порушення основних правил Європейського союзу щодо конфіденційності ‒ Загального регламенту захисту даних (GDPR) ‒ може призвести до штрафу у розмірі кількох мільйонів євро, загалом до 4% від річного світового доходу Google.

Розслідування проводиться на тлі посилення європейськими регуляторами заходів проти розробки технологічними компаніями систем штучного інтелекту через проблеми із захистом даних.

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Ірландський орган, який наглядає за багатьма великими технологічними компаніями, які мають свої штаб-квартири в ЄС, торік наказав X, Meta та Google відкласти навчання зі штучного інтелекту та припинити використання низки загальнодоступних даних європейців, зокрема дописів.

Раніше цього місяця X після судового розгляду погодився припинити використання публікацій європейських користувачів, зібраних без їхньої згоди. У червні Meta оголосила, що призупинила свій план зі збору публікацій і фотографій європейців через занепокоєння регуляторів. Пізніше у компанії заявили, що не буде випускати один із своїх нових продуктів ШІ, посилаючись на “непередбачувані” правила блоку.

Минулого року Google також відклав запуск свого генеративного чат-боту AI Gemini, раніше відомого як Bard. Ірландська влада зараз ретельно вивчає Pathways Language Model 2 (PaLM 2) ‒ модель, що використовується для створення тексту різними мовами та кодом.

  • Раніше стало відомо, що компанія Google програла суд, у якому оскаржувала штраф розміром 2,42 мільярда євро, накладений антимонопольними регуляторами ЄС сім років тому.
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