FT: елітний підрозділ ВМС США, який убив Усаму бен Ладена, тренується захищати Тайвань від Китаю

Елітна команда Seal Team 6 спецназу американського військово-морського флоту виконує одні з найбільш делікатних і складних військових місій.

Seal Team 6 ‒ таємний підрозділ спецназу ВМС США, який убив Усаму бен Ладена в 2011 році, тренувався для місій з допомоги Тайваню у разі вторгнення Китаю.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Елітна команда спецназу військово-морського флоту, яка виконує одні з найбільш делікатних і складних військових завдань, тренувалася для цього більше року в Дам-Нек ‒ її штаб-квартирі у Вірджинія-Біч приблизно за 250 км на південний схід від Вашингтон.

Хоча офіційні особи США не мають одностайного прогнозу щодо конфлікту із Китаєм, американські військові прискорили підготовку до надзвичайних ситуацій, оскільки Народно-визвольна армія Китаю швидко модернізується, щоб виконати наказ голови Сі Цзіньпіна про можливість захоплення Тайваню до 2027 року.

Seal Team 6 ‒ це підрозділ “першого рівня” ‒ найелітніший в армії США ‒ поряд із легендарним підрозділом Delta Force. Він підпорядковується Об'єднаному командуванню спеціальних операцій, що є частиною Командування спеціальних операцій.

Підрозділ врятував Річарда Філліпса, капітана контейнеровозу Maersk Alabama, взятого в заручники піратами Сомалі в 2009 році, в ході іншої місії, яка допомогла закріпити його місце у військовій історії.

Останніми роками Пентагон направив на Тайвань більше регулярних сил спеціального призначення для виконання місій, які включають навчання тайванських військових. Діяльність Seal Team 6 набагато прихованіша, тому її таємні місії топсекретні.

Оскільки загроза з боку терористичних груп зменшилася, сили спеціальних операцій приєдналися до решти армії США та розвідувальної спільноти, щоб посилити свою увагу до Китаю. Минулого тижня директор ЦРУ Білл Бернс заявив Financial Times, що 20% бюджету відомства було виділено на питання Китаю. Це на 200% більше ніж за останні три роки.