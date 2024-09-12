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Білорусь звинуватила стару гру про покемонів у роботі на західну розвідку

Конспірологія, яка запізнилася на вісім років.

Білорусь звинуватила стару гру про покемонів у роботі на західну розвідку
Гра Pokemon Go, яка викликала стурбованість у Білорусі
Фото: akket.com

Колись популярна мобільна гра з доповненною реальністю Pokemon Go через 8 років після свого виходу не дає спокою білоруським військовим. Про застосунок, який вже давно втратив залишки популярності, раптово згадали у міністерстві оборони країни-союзниці окупантів.

Як відзначає видання Politico, голова департаменту з ідеологічної роботи Олександр Іванов звинуватив забуту багатьма гру в тому, що вона була знаряддям - ні багато ні мало - західної розвідки. 

Виявляється, найбільшу кількість віртуальних покемонів користувачі, за версією чиновника, могли відшукати на базі 50-ої повітряної бригади, де розташована авіаційна техніка. Такий "збіг" в армії північного сусіда України оцінили як спробу розвідати їхні таємниці.    

Чому у білоруському міноборони вирішили зараз поскаржитися на покемонів - залишається загадкою. 

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