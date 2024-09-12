Білорусь звинуватила стару гру про покемонів у роботі на західну розвідку

Конспірологія, яка запізнилася на вісім років.

Колись популярна мобільна гра з доповненною реальністю Pokemon Go через 8 років після свого виходу не дає спокою білоруським військовим. Про застосунок, який вже давно втратив залишки популярності, раптово згадали у міністерстві оборони країни-союзниці окупантів.

Як відзначає видання Politico, голова департаменту з ідеологічної роботи Олександр Іванов звинуватив забуту багатьма гру в тому, що вона була знаряддям - ні багато ні мало - західної розвідки.

Виявляється, найбільшу кількість віртуальних покемонів користувачі, за версією чиновника, могли відшукати на базі 50-ої повітряної бригади, де розташована авіаційна техніка. Такий "збіг" в армії північного сусіда України оцінили як спробу розвідати їхні таємниці.

Чому у білоруському міноборони вирішили зараз поскаржитися на покемонів - залишається загадкою.