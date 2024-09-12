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Однопартійці і донори Трампа розкритикували його виступ на дебатах

Республіканець, на їхню думку, втратив концентрацію.

Однопартійці і донори Трампа розкритикували його виступ на дебатах
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Поведінка та заяви Дональда Трампа під час теледебатів із Камалою Гарріс викликали невдоволення його радників та донорів Республіканської партії, які вважають, що експрезидент виступив гірше власних можливостей.

Як стверджує Reuters, одразу шестеро спонсорів кампанії Трампа та троє його помічників на основі анонімності заявили журналістам, що вважають Гарріс переможницею дебатів через те, що їхній лідер не зміг зберегти концентрацію та відхилився від тих тез та меседжів, які мав донести до американців. З особливим жахом республіканці згадують заяву свого кандидата про те, що мігранти у США їдять домашніх тварин. 

Один із яскравих прихильників Трампа, республіканський сенатор Ліндсі Грем, публічно озвучив критику на адресу кандидата, назвавши його виступ "слабким", а самі дебати охарактеризувавши як "втрачену нагоду". 

Колишній суперник Трампа на праймериз Кріс Крісті порадив республіканському лідеру звільнити команду, яка допомагала йому готуватися до словесної дуелі з Гарріс, адже "вона була чудово готова, а він абсолютно ні". 

Всупереч думці громадськості, сам Трамп назвав минулі дебати "можливо, найкращими" у своєму виконанні. Не вказує на провал і проведене Reuters опитування: з десяти виборців, які досі не визначилися зі своїми вподобаннями, шість після дебатів сказали, що схильні проголосувати за Трампа, і лише троє підтримали Гарріс.

Загалом глядацька авдиторія дебатів у США склала 57,5 мільйонів осіб - і це без врахування інтернет-переглядів. Таким чином Трампу та Гарріс вдалося перебити показник червня, коли провал Джо Байдена наживо спостерігали 51 мільйон американців.  

 

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