Британія виділяє Україні новий пакет допомоги на понад 600 млн фунтів стерлінгів

До кінця року Київ має отримати сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів.

Як ідеться на сайті британського МЗС, 242 мільйони фунтів стерлінгів, передбачені на 2024-2025 роки для негайних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також підтримки реформ, відновлення та реконструкції.

Також Леммі повідомив про намір надати кредитні гарантії на суму $484 млн до кінця року, щоб зміцнити економічну стабільність України і забезпечити постачання військового обладнання. Це підтримає життєво важливі державні послуги, серед яких - підтримка роботи шкіл та лікарень, оплата праці державних службовців та фінансування пенсій.

Ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів спрямують на гуманітарні потреби - для підтримки найбільш вразливих верств населення. Сюди входять, наприклад, допомога в евакуації, екстрене реагування на російські ракетні атаки по всій Україні та життєво важлива допомога переміщеним особам.

Також 20 мільйонів фунтів виділять для ремонту та захисту електромережі, і зміцнення енергетичної інфраструктури.

40 мільйонів фунтів спрямують на фінансування стабілізації і раннього відновлення - це допомога для реінтеграції деокупованих територій, фінансування робіт із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Україна отримає першу інвестицію від British International Investment (BII) - британського інституту фінансування розвитку в межах ініційованої G7 Української інвестиційної платформи. Ця підтримка у розмірі 30 млн фунтів для сприяння торгівлі товарами першої необхідності, зокрема, продуктами харчування, в Україні.

Міністр оборони Великобританії Джон Хілі нагадав, що до кінця року в Україну мають надійти сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.