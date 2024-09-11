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За участі президента Литви в Києві відкрили спільний форум оборонної промисловості

Литва підтримає виробництво української зброї. 

За участі президента Литви в Києві відкрили спільний форум оборонної промисловості
Участь у форумі взяв президент Литви

Литва надасть 10 млн євро для фінансування українських далекобійних можливостей, повідомили у Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

Кошти, серед іншого, спрямують на вироблення дронів "Паляниця". Відповідну домовленість Умєров оголосив на Литовсько-українському форумі оборонної промисловості, який відкрився в Києві за участі литовського президента Гітанаса Науседи.

"Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і прагне продовжити цю підтримку на рівні 0.25% ВВП країни щорічно. Подякував литовському народу за підтримку та закликав бізнес активно інвестувати в українську оборонну промисловість", – сказав Умєров.

Він назвав форум новим етапом співпраці. 

Що таке "Паляниця"

"Паляниця" – це український дрон-ракета, про застосування якого вперше повідомили 24 серпня. Це далекобійна зброя українського виробництва.

На нещодавньому засіданні "Рамштайну" Литва оголосила, що підтримає виробництво цих дронів 10 млн євро

  • Сьогодні в Києві відбувається низка міжнародних заходів, зокрема саміт Кримської платформи. Для участі в них та переговорах із українською владою прибули делегації з країн-союзниць, зокрема президент Литви Гітанас Науседа і прем'єрка Латвії Евіка Сіліна. 
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