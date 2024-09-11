За участі президента Литви в Києві відкрили спільний форум оборонної промисловості

Литва надасть 10 млн євро для фінансування українських далекобійних можливостей, повідомили у Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

Кошти, серед іншого, спрямують на вироблення дронів "Паляниця". Відповідну домовленість Умєров оголосив на Литовсько-українському форумі оборонної промисловості, який відкрився в Києві за участі литовського президента Гітанаса Науседи.

"Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і прагне продовжити цю підтримку на рівні 0.25% ВВП країни щорічно. Подякував литовському народу за підтримку та закликав бізнес активно інвестувати в українську оборонну промисловість", – сказав Умєров.

Він назвав форум новим етапом співпраці.

Що таке "Паляниця"

"Паляниця" – це український дрон-ракета, про застосування якого вперше повідомили 24 серпня. Це далекобійна зброя українського виробництва.

На нещодавньому засіданні "Рамштайну" Литва оголосила, що підтримає виробництво цих дронів 10 млн євро.