WSJ: Захід підштовхує Україну до "реалістичніших" цілей у війні

На тлі повільного просування Росії на полі бою та виснаження спроможностей допомагати західні союзники вважають, що українській владі потрібно розробити "більш реалістичний план" щонайменше на наступний рік війни. Про це з посиланням на анонімних європейських дипломатів пише Wall Street Journal.

Захід підтримує довгострокову мету України відновити територіальну цілісність, але зараз "деякі європейські дипломати" вважають, що державі слід бути прагматичною в своїх цілях і стратегіях. Ці "реалістичні" цілі могли б допомогти західним посадовцям відстоювати необхідність продовження підтримки України перед своїми громадянами.

За даними газети, під час сьогоднішнього візиту держсекретаря США та міністра закордонних справ Британії до Києва йтиметься саме про те, як найкраще визначити поняття української перемоги та що Україні потрібно для цього. Поїздка Ентоні Блінкена і Девіда Леммі – не єдина, до України з розмовами на цю тему протягом попередніх тижнів приїжджали й інші посадовці.

За даними журналістів, українській владі повідомили, що повна перемога України вимагатиме від її союзників підтримки в сотні мільярдів. Ці кошти не готові надавати ні США, ні країни Європи.

Мало хто вважає, що підтримка Заходу здатна тривати на нинішньому рівні протягом багатьох років.

Деякі з найближчих союзників України, як-от міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, попереджали, що рішучість Заходу допомогти Україні повернути свої території занепадає.