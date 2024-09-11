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Посол України в Німеччині роз'яснив ситуацію з військовою допомогою: пошук додаткових коштів триває

Берлін знає, скільки точно коштів потрібні Україні. 

Посол України в Німеччині роз'яснив ситуацію з військовою допомогою: пошук додаткових коштів триває
Фото: president.gov.ua

Німеччина шукає додаткові кошти для України: міністерство оборони ФРН звернулося до уряду та парламенту. Йдеться про допомогу як цього року, так і наступного, пояснив посол України в Німеччині Олексій Макєєв у інтерв'ю LB.ua

У серпні медіа повідомили про заморожування Берліном нових заявок на асигнування та перерозподіл допомоги на міжнародні програми, а також про скорочення допомоги з 2025-го. Посол сказав, що ситуація наразі не оптимістична, але під контролем.

"Точна сума наразі не відома. Це залежить від підтримки політичних сил. Є абсолютно чітке бачення в Міністерстві оборони Німеччини, скільки потрібно Україні на ремонт, навчання або інші непередбачені речі. Бюджет на цей рік уже вичерпаний, тому німецьке Міністерство оборони звертається до уряду й до парламенту: потрібні додаткові кошти і на цей рік, і на наступний, щоб ми й надалі підтримували Україну", – сказав він.

Макєєв пояснив, що робота з пошуку коштів для України триває. 

"Що сталося на вихідних, 17-18 серпня? По-перше, федеральний уряд зробив відповідні роз'яснення й усі політичні сили сказали: ну, звичайно, якщо потрібно, то давайте розглядати. Рішення приймають і в парламенті, і в уряді", – сказав він.

За його словами, Міноборони Німеччини чітко знає потреби України та має перелік готових контрактів, в яких Україна просить допомогти з фінансуванням. Тож зараз триває робота з пошуку додаткових коштів. 

  • Саме Німеччина з числа країн Євросоюзу надала Україні найбільшу військову допомогу за час повномасштабної війни. Однак через прагнення уряду скоротити бюджетні витрати в Берліні прагнуть перерозподілити фінансове навантаження і на інші країни блоку. 
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